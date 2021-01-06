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    • 06.01.2021 10:52
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    Sağlık Bakanı 'dan son dakika açıklaması: "İnsanımızın iyi niyeti suistimal ediliyor"

    Son dakika haberi... Sağlık Bakanı , " kampanyasının 'kirli' yönü bazı küresel şirketlerin insanımızın iyi niyetini suistimal etmesidir." dedi. Bakan Koca, "SMA Bilim Kurulumuzun uygun gördüğü her tedavi, uygun görülen her hastaya uygulanmaktadır. Konu mali değil, insanidir." açıklamasında bulundu.

    Bakan Koca'dan SMA istismarı uyarısı

    Sağlık Bakanı , "Spinal Muskuler Atrofi (SMA) kampanyasının 'kirli' yönü, bazı küresel şirketlerin insanımızın iyi niyetini suistimal etmesidir. Samimi duygularla hareket edenlerin tüm çabaları masumdur." ifadesini kullandı.

    Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, omurilikte bulunan ön boynuz motor sinir hücrelerini etkileyerek hareket kabiliyetini kısıtlayan bir kas hastalığı olan hastalarına yönelik tedaviye ve bu konuda yürütülen kampanyaya ilişkin değerlendirmede bulundu. Bakan Koca, şunları kaydetti:

    "SMA kampanyasının 'kirli' yönü, bazı küresel şirketlerin insanımızın iyi niyetini suistimal etmesidir. Samimi duygularla hareket edenlerin tüm çabaları masumdur. SMA Bilim Kurulumuzun uygun gördüğü her tedavi, uygun görülen her hastaya uygulanmaktadır. Konu mali değil, insanidir."


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    Haberler Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika SMA açıklaması: "İnsanımızın iyi niyeti suistimal ediliyor"