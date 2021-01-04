SMA İLACI NEDEN PAHALI?

Amerika Birleşik Devletleri'nde Sağlık Bakanlığı'na bağlı olan, gıda, ilaç ve medikal ürünlerden sorumlu FDA (Gıda ve İlaç İdaresi), dünyada gelmiş geçmiş en pahalı ilaca onay verdi. Çoğunlukla bebeklerde görülen kas hastalığı Spinal Müsküler Atrofi, bilinen adıyla SMA hastalığının tedavisi için kullanılacak ilacın fiyatı 2 milyon 125 bin dolar (Dünkü kura göre 12.929.653.48 TL) olarak belirlendi.

Novartis ilaç firması tarafından tek seferlik gen tedavisi için üretilen 'Zolgensma' isimli ilacın 2 milyon 125 bin dolarlık fiyatı, FDA regülatörleri tarafından onaylandı. ABD'de her yıl en az 400 çocuk SMA hastası olarak dünyaya geliyor.