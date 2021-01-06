Lançer ve füze arasındaki RF veri bağı, kullanıcısına esnek operasyonel yetenek kazandırmaktadır. Füze, atış öncesi veya sonrası hedefe kilitlenebilmekte olup at-unut veya hedef/vuruş noktası seçimine olanak sağlayan at-güncelle uçuş modlarına sahiptir.

Hassas güdüm-kontrol yeteneği ve zırh delici tandem harp başlığı OMTAS Füzesi'nin zırhlı hedeflere karşı etkin bir silah sistemi olmasını sağlamaktadır.