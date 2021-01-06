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    • 06.01.2021 10:26
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    MSB duyurdu! bölgesinde sızma girişiminde bulunan 7 PKK'lı etkisiz hale getirildi

    tarafından alınan son dakika haberine göre, bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 7 PKK'lı taröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

    Sızma girişiminde bulunan teröristlere ağır darbe!

    (MSB), bölgesine saldırı ve sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız Barış Pınarı bölgesinde bir saldırı ve sızma girişimini daha engelledi. 7 PKK/YPG'li terörist daha emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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