Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine saldırı ve sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız Barış Pınarı bölgesinde bir saldırı ve sızma girişimini daha engelledi. 7 PKK/YPG'li terörist daha emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
Kahraman Komandolarımız Barış Pınarı bölgesinde bir saldırı ve sızma girişimini daha engelledi. 7 PKK/YPG'li terörist daha emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/IVvRfiZTZd— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 6, 2021