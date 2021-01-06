ÇOCUKLARA SAHİP ÇIKALIM

"Tedavi bilimsel kurullar tarafından onaylanırsa SMA'lı çocuklarımıza bu tedaviye erişme konusunda her türlü imkân sağlanacak" diyen Başkan Erdoğan, kurmaylarına bugüne kadar yapılanları vatandaşlara iyi anlatmaları talimatı verdi. SMA hastalarını ihmal etmelerinin mümkün olmadığını belirten Erdoğan'ın "Onlar bizim çocuklarımız. Biz onlara sonuna kadar sahip çıkarız" dediği belirtildi.





GENETİK TARAMA

Toplantıda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya daha önce TBMM'de kurulan SMA hastaları ile ilgili Araştırma Komisyonu'nun çalışmasına atıfta bulunarak, evlenmeden önce genetik tarama yapılması önerisine dikkat çekti.