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    • 05.01.2021 21:34
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    Başkan Erdoğan'dan şehadetinin dördüncü yıl dönümünde '' mesajı: Rahmetle, minnetle yâd ediyorum

    Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, İzmir'de teröristlerle girdiği çatışma sonucu şehit olan 'in şehadetinin dördüncü yıl dönümü dolayısıyla bir paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında, "kahraman polisimiz Fethi Sekin’i rahmetle, minnetle yâd ediyorum. Cesaretleri ve fedakârlıklarıyla, ülkemiz için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum." ifadelerine yer verdi.

    Başkan Erdoğan Fethi Sekin'i unutmadı

    Başkan , İzmir'de teröristlerle girdiği çatışma sonucu şehit olan 'in şehadetinin dördüncü yıl dönümü dolayısıyla bir paylaşımda bulundu.

    "TÜM ŞEHİTLERİMİZE ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM"
    Erdoğan paylaşımında, "Şehadetinin dördüncü yıl dönümünde, kahraman polisimiz Fethi Sekin'i rahmetle, minnetle yâd ediyorum. Cesaretleri ve fedakârlıklarıyla, ülkemiz için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan şehadetinin dördüncü yıl dönümünde 'Fethi Sekin' mesajı: Rahmetle, minnetle yâd ediyorum