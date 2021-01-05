Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de teröristlerle girdiği çatışma sonucu şehit olan Fethi Sekin'in şehadetinin dördüncü yıl dönümü dolayısıyla bir paylaşımda bulundu.

"TÜM ŞEHİTLERİMİZE ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM"

Erdoğan paylaşımında, "Şehadetinin dördüncü yıl dönümünde, kahraman polisimiz Fethi Sekin'i rahmetle, minnetle yâd ediyorum. Cesaretleri ve fedakârlıklarıyla, ülkemiz için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerine yer verdi.