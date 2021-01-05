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    • 05.01.2021 23:22
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    Türk askeri 'da 247 yetim çocuğun yüzünü güldürdü

    Türk Görev Kuvvet Komutanlığı, aracılığıyla Afganistan'daki Yetimhanesindeki 247 çocuğa eşofman, ayakkabı, çorap ve şapka gibi kıyafetlerden oluşan hediyeler dağıttı.

    AJANSLAR
    Türk askerinden Afgan yetimlere kıyafet yardımı

    Afganistan'da görevli kuvvetlerimiz 247 çocuğa giyecek yardımında bulundu.



    Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Afganistan Türk Görev Kuvvet Komutanlığımız, Türk Kızılay aracılığıyla Kabil'de bulunan Alaattin Yetimhanesindeki 247 çocuğa eşofman, ayakkabı, çorap ve şapka gibi kıyafetlerden oluşan hediyeler dağıttı" ifadelerine yer verildi.



    İşte Milli Savunma Bakanlığından yapılan o açıklama;
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