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    • 02.01.2021 16:31
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    Partisindeki tecavüzlere sessiz kalan Kılıçdaroğlu'ndan 'na 'ahlaksızlar' iftirası

    yandaşı yayınında konuşan , için 'ahlaksızlar' iftirasında bulunarak kirli siyasetine bir yenisini daha ekledi. Partisindeki taciz-tecavüz ve yolsuzluk skandallarına sessiz kalan Kılıçdaroğlu'nun Cumhur İttifakı'na "ahlaksız" demesi, ikiyüzlü politikasını gözler önüne serdi.

    'de katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan Genel Başkanı , skandal açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Kılıçdaroğlu, 'Ahlaklı olan bir siyaset anlayışıyla Türkiye'yi buradan çıkarmak istiyoruz. Ahlaksızlar bir tarafta kardeşim. Ahlaklı olanlar da burada. Bunların tamamı demokrasiyi savunuyor." dedi.



    Başkan CHP'deki skandallara ilişkin "CHP'de tecavüzcülere sessiz kalan zihniyetin kadın hakları konusunda söyleyecek hiçbir sözü olamaz. Belediye başkanlarının, başkan yardımcılarının aşağılık kabahatlerini örtmek için 40 takla atan bunlar değil mi?" ifadelerini kullanmıştı.

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    Haberler Güncel Partisindeki tecavüzlere sessiz kalan Kılıçdaroğlu'ndan Cumhur İttifakı'na 'ahlaksızlar' iftirası