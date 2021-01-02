Halk TV'de katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, skandal açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Kılıçdaroğlu, 'Ahlaklı olan bir siyaset anlayışıyla Türkiye'yi buradan çıkarmak istiyoruz. Ahlaksızlar bir tarafta kardeşim. Ahlaklı olanlar da burada. Bunların tamamı demokrasiyi savunuyor." dedi.





Başkan Recep Tayyip Erdoğan CHP'deki skandallara ilişkin "CHP'de tecavüzcülere sessiz kalan zihniyetin kadın hakları konusunda söyleyecek hiçbir sözü olamaz. Belediye başkanlarının, başkan yardımcılarının aşağılık kabahatlerini örtmek için 40 takla atan bunlar değil mi?" ifadelerini kullanmıştı.