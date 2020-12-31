Muğla'da öldürülen Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, 'CHP milletvekilinin kendisini arayarak zanlının ailesine yönelik şikayetinden vazgeçmesini istediği' iddiasıyla ilgili basın açıklaması yaptı.
O ALÇAĞIN İSMİ BELLİ OLDU
Gültekin, kendisini arayan kişinin CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin olduğunu söyledi.
"EN UFAK İMA ÇIKARSA İSTİFA EDECEĞİM" DEMİŞTİ
CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Muğla'da vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in babasıyla görüşerek davadan vazgeçmesini istediği iddiasına ilişkin, "En ufak ima çıkarsa istifa edeceğim" demişti.
Gültekin, "Taziye dileklerinde bulundu. Taziye dileklerinden sonra, 'Vazgeç, kamu davası devam ediyor' dedi" diye konuştu.
ACILI BABA TAKVİM'E KONUŞMUŞTU
TAKVİM'e açıklamada bulunan acılı baba Sıddık Gültekin, "Bir CHP'li vekil ve ilçe başkanı aracı oldu. Bana davadan vazgeçmem söylendi. Ben de 'Sizin kızınız olsa vazgeçer misiniz' dedim. Aile de bu işin içinde. 'Bu sözü ne ben duymuş olayım ne de siz söylemiş olun' diye belirttim. Beni arayan milletvekilinin ve ilçe başkanın ismini biliyorum.
CHP Grup Başkanvekili Veli Ağbaba ve Özgür Özel'e anlattım. Parti içinde çalışma yapacaklarını söylediler. Ben de 4 Ocak'taki duruşmadan sonra vekilin ismini açıklayacağımı söyledim" demişti.
ÖZGÜR ÖZEL VE VELİ AĞBABA'YA O İSMİ VERDİ
Sıddık Gültekin şunları söylemişti:
"Beni arayan ve aileden şikayetçi olmamaı isteyen milletvekilinin ve ilçe başkanın isimlerini biliyorum. Ne konuştuklarını, ne söylediklerini az önce beni arayan CHP Grup Başkanvekili Veli Ağbaba ve Özgür Özel'e etraflıca anlattım. Ben konuyu anlattıktan sonra söylediklerini araştıracaklarını, parti içinde çalışma yapacaklarını kaydettiler. Ben de 4 Ocak'ta duruşma olduğunu ve bu duruşmadan sonra vekilin ismini açıklayacağımı söyledim. Telefonu kapattık."
KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?
Pınar Gültekin'i katleden cani için aileye "davadan vazgeçin" teklifi yaptığı iddia edilen vekille ilgili konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, "İspat etsinler gereğini yaparım" demişti.