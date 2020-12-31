ACILI BABA TAKVİM'E KONUŞMUŞTU

TAKVİM'e açıklamada bulunan acılı baba Sıddık Gültekin, "Bir CHP'li vekil ve ilçe başkanı aracı oldu. Bana davadan vazgeçmem söylendi. Ben de 'Sizin kızınız olsa vazgeçer misiniz' dedim. Aile de bu işin içinde. 'Bu sözü ne ben duymuş olayım ne de siz söylemiş olun' diye belirttim. Beni arayan milletvekilinin ve ilçe başkanın ismini biliyorum.





CHP Grup Başkanvekili Veli Ağbaba ve Özgür Özel'e anlattım. Parti içinde çalışma yapacaklarını söylediler. Ben de 4 Ocak'taki duruşmadan sonra vekilin ismini açıklayacağımı söyledim" demişti.