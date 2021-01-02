"GÖLGE CIA"NIN YENİ OYUNU: HEDGEMONY

CIA ve Pentagon başta olmak üzere ABD derin devletinin "akıl hocası" Rand Corporation geçtiğimiz aylarda piyasaya Hedgemony isimli bir oyun sürdü. Özellikle savunma ve istihbarat yetkilileri için tasarlanan savaş ve strateji oyunu "Hedgemony"de Türk istihbaratı, risk faktörlerinden biri olarak gösterildi.

Amerika Birleşik Devletleri ve önemli stratejik ortakları ile rakiplerini temsil eden masa oyununda küresel gelişmeler, olası tehditler masaüstü oyununda belirlendi. Tanımlanmış kapasite ve yeteneklere sahip bir dizi askeri güç ve periyodik olarak yenilenebilir kaynaklar havuzunda, oyunculardan stratejilerinin ana hatlarını çizmeleri isteniyor ve ardından kaynak ve zaman kısıtlamaları dahilinde hedeflerine ulaşmak için stratejileriyle uyumlu olarak zor seçimler yapmaları isteniyor. Hedgemony isimli istihbarat oyunu iki takım halinde oynanıyor. Mavi takım, ABD ve müttefiklerini (Avrupa Birliği ve NATO), kırmızı takım ise Rusya, Çin, Kuzey Kore ve İran ittifakını temsil ediyor. Takımlar oyun tahtası üzerinde önceden belirledikleri stratejileri, çeşitli senaryolar ışığında gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Oyunda kazanmak ya da kaybetmek şeklinde bir sonuç yok ancak hangi grup etkili strateji geliştirirse o başarılı sayılıyor.

Hedgemony adlı oyunda Türkiye de Rusya bağlantılı bir tehdit kartına konu edildi. Türkiye'nin özellikle terör örgütü PYD ile mücadelesinden rahatsızlık oyunda provokatif bir malzeme konusu yapılmış. Buna göre Türkiye NATO'nun sırlarını Rusya'ya veriyor. Oyunculardan da bu senaryoya göre adım atmaları isteniyor.