



'BAŞKAN YARDIMCISI BİZİ DARP ETTİRDİ'

Maltepe Belediye Başkanı CHP'li Ali Kılıç'ın kayınvalidesi ve önceki dönem CHP'li Bakırköy Belediyesi Meclis Üyesi olan İlknur Meral, önceki gün belediye binasında CHP'li belediye görevlilerince nasıl dövüldüğünü anlattı. Kentsel dönüşüm kapsamındaki binalarının satışını izlemek için belediye toplantısına katıldıklarını söyleyen Meral, "Orada 'evin metrekaresi nedir? Rayiç bedeli ne kadar? Hiçbir şey belli değil, kaça satacaksınız biz de bilelim' dedim. Ancak aynı zamanda Başkan Yardımcısı da olan Satış Komisyonu Başkanı Mali Hizmetler Müdürü Tülay Bitiş beni ve arkadaşlarımı dışarı çıkarttırdı. Sonrasında güvenlik bizi darp etti. 4 saat hastanede kaldım. Sağ iki parmağımda kırık var ve rahatsızlandım" dedi. Meral suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

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