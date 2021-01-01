İfadelerinde tefecilik iddialarını yalanlayan ikili, senet aldıkları şikayetçilerle ticaret yaptıklarını ve senetleri bu nedenle aldıklarını ileri sürdü. M.G.'ye Perihan Ünal ile oğlu Ali Ünal'ın parayı elden verip bir daire ve bir dükkanın tapusunu alamamaları ise dikkat çekti.

6 YILA KADAR HAPİS İSTENİYOR

Cumhuriyet Savcılığı, şikayetçilerin birbirini doğrulayan ifadeleri, senetler ve senetler karşılığı hiçbir mülk devrinin olmamasını olağan şüphe görüp, M.G. ve N.G. hakkında 'tefecilik' suçunu işledikleri gerekçesiyle iddianame hazırlayıp yargılanmalarını istedi.

14 Aralık 2020'de hazırlanan iddianame Antalya 10. Asliye Ceza Mahkemesi tarafında kabul edildi. Antalya Cumhuriyet Savcılığı Selçuk Ural tarafından hazırlanan iddianamede, M.G. hakkında 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Cumhuriyet Savcısı, aynıca M.G. için TCK 53. madde gereğince kamu görevlerinden men edilmesini de talep etti.