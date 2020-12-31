İLÇE BAŞKANINI DEVREYE SOKTULAR

Kan kanla temizlenmez. Bunlar tutuşmuşlar. 'Aşirettir, öldürecekler'. Aileyi korumak için yani bana aileyi rahat bırakmam için teklif edildi. İlçe Başkanı'nı bile devreye soktular. Hatta falan tarihte Ankara'ya gitmemi söylediler. Milletvekiline dediğim şey; 'Sizin kızınız olsa… Sen ne bunu söylemiş ol, ne ben duymuş olayım'. Aradan 2 ay geçti. İlçe Başkanı, bana bu teklifi tekrar getirdi. Bir sefer değil, iki sefer değil, üç dört sefer. Ben bunu Özgür Özel'e de, Veli Ağbaba'ya da söyledim.