Bu başörtülü kızlarımız yıllarca üniversitelerin kapılarından çevrildi. Oy almak için bazı yerlerde başörtülü birkaç kişiyi de vitrin mankeni gibi getirip koymak kimseyi inandırmıyor. Bay Fikri daha çok mesafeler alacağız sen çağın dışında kaldın, tabi Bay Kemal bir şey söyleyemiyor." sözleriyle cevap verdi.