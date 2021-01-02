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    • 02.01.2021 16:46
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    'den başörtülü poz kurgusu mu? 'nun yanındaki iki başörtülü kişinin baret takmamaları dikkat çekti

    'li , 'de 'Başörtülü hakimin adaletinden şüpheliyim' sözleriyle CHP'nin faşist zihniyetini bir kez daha gözler önüne sermiş, CHP bu ayıbının üzerini örtmek için iftiralarla karşı saldırıya geçmiş ve algı operasyonuna soyunmuştu. İstanbul'da - tramvay hattının açılışına katılan Başkanı 'nun yanındaki iki başörtülü kişinin baret takmamaları dikkat çekti. Sosyal medyada olay olan fotoğraflar için "Fotoğraf için baretler çıkartılmış" yorumları yapıldı.

    CHP'den başörtülü poz kurgusu mu?

    CHP'li Fikri Sağlar'ın Halk TV'de söylediği 'Başörtülü hakimin adaletinden şüpheliyim' sözleri siyaset kulislerini hareketlendirdi.

    ERDOĞAN BÖYLE CEVAP VERMİŞTİ
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise dün yaptığı açıklamada Sağlar'ın açıklamalarına "Bu CHP zihniyetinin faşizan anlayışının bugüne yansımasıdır. Bu faşist anlayış hala yaşamını sürdürüyor.

    Bu başörtülü kızlarımız yıllarca üniversitelerin kapılarından çevrildi. Oy almak için bazı yerlerde başörtülü birkaç kişiyi de vitrin mankeni gibi getirip koymak kimseyi inandırmıyor. Bay Fikri daha çok mesafeler alacağız sen çağın dışında kaldın, tabi Bay Kemal bir şey söyleyemiyor." sözleriyle cevap verdi.

    FOTOĞRAF DİKKAT ÇEKTİ
    Tartışmalar sürerken, İstanbul'da Eminönü-Alibeyköy tramvay hattının açılışına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanındaki iki başörtülü kişinin baret takmamaları dikkat çekti. Sosyal medyada yayılan fotoğraf hakkında onlarca yorum yapıldı.

    Sosyal medya kullanıcıları fotoğraftaki başörtülü iki kişiden özellikle baretlerini çıkarmaları istendiği yorumunu yaptı.
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