"SIM kartı da parçalara ayırıyor ve değişik yerlere atıyor. Sonrasını bile planlamış, son derece soğukkanlı. Sanığın ceza ehliyeti var mı, yok mu? Sanığın işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayabiliyor mu? Davranışlarını yönlendirme yeteneği var mı, yok mu? Bunun tespiti ve bununla ilgili tartışma yürütmek bence çok doğru değil. Açıkçası mahkemenin bu konudaki ara kararına biraz şaşırdık."

Epözdemir, bu aşamadan sonra sürecin hızlanacağı kanaatinde olduğunu belirterek, adaletin tecellisi ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için hakkaniyetli karar verileceğine inandıklarını, bunun için de hukuki mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerini vurguladı.