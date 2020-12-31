Milli Savunma Bakanı'nın danışmanı olarak görev aldı.

Mayıs 2013'te Aselsan Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen Canpolat, 2014'te Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Evli ve iki çocuk babası olan Hasan Canpolat, iyi seviyede İngilizce biliyor.