Davutoğlu ve Babacan hakkında çarpıcı tespit: Birinden biri yok olacak

Sabah Gazetesi yazarı Engin Ardıç, bugünkü köşe yazısında yeni parti iddiaları ile gündeme gelen Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ı kaleme aldı. Ardıç, kurulması olası partiler için "En uçuk yorumcular bile "iktidara gelir" diyemiyorlar hiçbirine, beklentileri "AK Parti'den yüzde 5 koparabilirse eyvallah" düzeyinde." ifadelerini kullandı.
"BİRİNDEN BİRİ YOK OLACAK"
Yeni parti çabalarının asıl amacının "Erdoğan'a kazık atmak" olduğunu vurgulayan Ardıç, "Davutoğlu'nun en küçük bir şansı görünmüyor, Babacan belki yüzde birkaç düzeyine gelebilir. Ya "tabela partisi" olarak kalır ya da gider birilerine eklemlenir. Belki de tersi... Ne bileyim ben? Ama birinden birinin kaybedeceği kesindir." dedi.
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"BİRİNDEN BİRİ YOK OLACAK"
Yeni parti çabalarının asıl amacının "Erdoğan'a kazık atmak" olduğunu vurgulayan Ardıç, "Davutoğlu'nun en küçük bir şansı görünmüyor, Babacan belki yüzde birkaç düzeyine gelebilir. Ya "tabela partisi" olarak kalır ya da gider birilerine eklemlenir. Belki de tersi... Ne bileyim ben? Ama birinden birinin kaybedeceği kesindir." dedi.
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