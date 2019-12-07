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  • Son Güncelleme: 07.12.2019 11:04

Davutoğlu ve Babacan hakkında çarpıcı tespit: Birinden biri yok olacak

Bugünkü köşe yazısında tartışmalarına ilişkin çarpıcı tespitlerde bulunan yazarı , "Davutoğlu'nun en küçük bir şansı görünmüyor, Babacan belki yüzde birkaç düzeyine gelebilir. Ya "tabela partisi" olarak kalır ya da gider birilerine eklemlenir. Belki de tersi. Ama birinden birinin kaybedeceği kesindir." dedi.

Birinden biri yok olacak
yazarı , bugünkü köşe yazısında iddiaları ile gündeme gelen ve 'ı kaleme aldı. Ardıç, kurulması olası partiler için "En uçuk yorumcular bile "iktidara gelir" diyemiyorlar hiçbirine, beklentileri "AK Parti'den yüzde 5 koparabilirse eyvallah" düzeyinde." ifadelerini kullandı.



"BİRİNDEN BİRİ YOK OLACAK"
Yeni parti çabalarının asıl amacının "Erdoğan'a kazık atmak" olduğunu vurgulayan Ardıç, "Davutoğlu'nun en küçük bir şansı görünmüyor, Babacan belki yüzde birkaç düzeyine gelebilir. Ya "tabela partisi" olarak kalır ya da gider birilerine eklemlenir. Belki de tersi... Ne bileyim ben? Ama birinden birinin kaybedeceği kesindir." dedi.

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