Kayıtlarda, Şişli İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan'ın, eylemini sonlandırması için şüpheliyle konuşarak ikna etmeye çalıştığı, daha sonra boş bir anından faydalanarak üzerine atlayıp bıçak bulunan elini tuttuğu ve hemşire ile arasına girerek şüpheliyi etkisiz hale getirdiği görülüyor.

OLAYIN GEÇMİŞİ