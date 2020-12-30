Haydi anlat o zaman.

Kız kardeşine yapılan ahlaksızlığın benzerini, çık anlat.

Kızkardeşinin yaşadığı vicdansızlığı, sadece o değil.

On binlerce, yüz binlerce kız öğrenci yaşadı.

Haydi Babacan.

Şimdi sen de çık, bugün yüz binlerce insanın uğradığı bir zulmü anlat.

Hayır hayır. Yüz binlerce örneğe gerek yok.

On binlerce.. Hatta on binlerceye de gerek yok..

Binlerce..

Onu da gösteremezsin..

Yüzlercesini de gösteremezsin..

Olsun olsun..

Bir cezaevinin, bir köşesindeki tekil olay..

Şikayet edildiğinde anında soruşturma açılan ve vicdansızlığın üzeri örtülmeyen bir şekilde üzerine gidilen bir devlet yapısı..

Bir sokakta, emniyet görevlisinin, vatandaşa yaptığı tekil bir hukuka aykırı olay.

Dağın başında, bir güvenlik görevlisinin, iki-üç yılda belki bir tane ile sınırlı, vatandaşa hukuk dışı uygulaması..

Hepsinde de şikayet verildiğinde, sonuna kadar yapılan soruşturmalar..

Öyle, "başını örttüğü için sınıftan çıkar. Sonra da 'ders araç-gereçlerine zarar verdi' diye ahlaksızca tutanak tut" numaraları yok..

Bu numaralar, ODTÜ gibi bilim yuvası olması gereken bir çatı altında yaşanmıyor..

Yaşanılan zulmün, bir çırpıda on binlerce somut örneğini göstereceğiniz bir tablo yok..

Yaşadığınız zulmün sonuçlarını ortadan kaldırmak için gittiğiniz mahkemede, size gülerek "Ha öyle mi yapmışlar.. Hah hah hah" diye alay eden soytarı FETÖ'cü-Ergenekoncu-ulusalcı hakimlerle desteklenmesi bugün sözkonusu bile değil..

Ama..