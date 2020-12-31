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    • 31.12.2020 22:42
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    : 10 'lı terörist 2021'e giremeyecek

    Gelen haberine göre, 'ın kuzeyinde 10 'lı terörist düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, yıl boyunca olduğu gibi 2020'nin son saatlerinde de terörle mücadelenin hız kesmeden devam ettiği vurgulandı.

    haberi... 'ın kuzeyinde 10 'lı terörist düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi.

    sosyal medya hesabından nın özetini paylaştı.

    Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

    "Tüm yıl boyunca olduğu gibi 2020'nin son saatlerinde de terörle mücadelemiz hız kesmeden devam ediyor. Irak kuzeyi Metina ve Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 10 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi."

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    Haberler Güncel Son dakika: 10 PKK'lı terörist 2021'e giremeyecek