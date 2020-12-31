Son dakika haberi... Irak'ın kuzeyinde 10 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından hava harekatının özetini paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"Tüm yıl boyunca olduğu gibi 2020'nin son saatlerinde de terörle mücadelemiz hız kesmeden devam ediyor. Irak kuzeyi Metina ve Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 10 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi."