Sık sık erken seçimi kamuoyu gündemine getiren İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim çalışmalarına başlıyor. Akşener, vekilllerine 'saha inin' mesajı verdi.

Divan üyelerine, "Memleket meselesi" sloganıyla başlattığı ve salgın döneminde de devam eden il ziyaretleri kapsamında vatandaşla buluşmaları talimatı veren Akşener, özellikle partinin milletvekili bulunmayan illere gitmelerini söyledi.





OCAK AYINDA BAŞLAYACAK

Salgın koşulları dikkate alınarak ocak ayından itibaren planlanacak gezilerde öncelik, milletvekili bulunmayan illere verilecek.

Başkanlık Divanı üyeleri, başta esnaf ve çiftçi olmak üzere toplumun tüm kesimleriyle görüşmeler yapacak, öne çıkan sıkıntıları tespit edecek.

Bu gezilerden çıkan sonuçlar, İyi Parti tarafından vatandaşların sorunlarının çözümüne dönük oluşturulacak politikalara yansıtılacak.

"PARTİYE ÜYE GETİRİN"

Akşener, toplantılarda partinin daha geniş kitlelere ulaşması için üyelik konusunda yapılması gereken faaliyetler üzerinde de duruyor. İyi Parti Lideri, değişik bölge ve illerden bir araya gelen gruplardan, sorunların yanında çözüm önerilerini de istiyor.

İYİ PARTİ'DEN "DEMİRTAŞ SERBEST BIRAKILSIN" ÇAĞRISI

Terör soruşturmalarından cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesi için yapılan çağrılara İYİ Parti'den destek geldi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, "Karara saygı duyulmalı" diyerek Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğini söyledi.