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    • 29.12.2020 11:01
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    Sandıklarda hüsrana uğrayan vekillerine talimat verdi: Millet bize neden oy vermiyor öğrenin

    İYİ Parti Genel Başkanı , İyi Partili vekillerden partinin oy alamadığı illeri ziyaret etmesini istedi. Terör soruşturmalarından cezaevinde bulunan ’ın tahliye edilmesi için yapılan çağrılara İYİ Parti’den destek gelmişti. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı , “Karara saygı duyulmalı” diyerek Demirtaş’ın serbest bırakılması gerektiğini söylemişti.

    Millet bize neden oy vermiyor öğrenin

    Sık sık erken i kamuoyu gündemine getiren İyi Parti Genel Başkanı , seçim çalışmalarına başlıyor. Akşener, vekilllerine 'saha inin' mesajı verdi.

    Divan üyelerine, "Memleket meselesi" sloganıyla başlattığı ve salgın döneminde de devam eden il ziyaretleri kapsamında vatandaşla buluşmaları talimatı veren Akşener, özellikle partinin milletvekili bulunmayan illere gitmelerini söyledi.

    OCAK AYINDA BAŞLAYACAK
    Salgın koşulları dikkate alınarak ocak ayından itibaren planlanacak gezilerde öncelik, milletvekili bulunmayan illere verilecek.

    Başkanlık Divanı üyeleri, başta esnaf ve çiftçi olmak üzere toplumun tüm kesimleriyle görüşmeler yapacak, öne çıkan sıkıntıları tespit edecek.

    Bu gezilerden çıkan sonuçlar, İyi Parti tarafından vatandaşların sorunlarının çözümüne dönük oluşturulacak politikalara yansıtılacak.

    "PARTİYE ÜYE GETİRİN"
    Akşener, toplantılarda partinin daha geniş kitlelere ulaşması için üyelik konusunda yapılması gereken faaliyetler üzerinde de duruyor. İyi Parti Lideri, değişik bölge ve illerden bir araya gelen gruplardan, sorunların yanında çözüm önerilerini de istiyor.

    İYİ PARTİ'DEN "DEMİRTAŞ SERBEST BIRAKILSIN" ÇAĞRISI
    Terör soruşturmalarından cezaevinde bulunan 'ın tahliye edilmesi için yapılan çağrılara İYİ Parti'den destek geldi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı , "Karara saygı duyulmalı" diyerek Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğini söyledi.

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