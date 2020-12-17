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    • 17.12.2020 11:46
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    kulisleri bunu konuşuyor! İYİ Parti'den ihraç edilen kuruyor!

    kulislerine ile ilgili bomba gibi bir haber düştü. İYİ Parti Başkanı Satuk ’nun bağlantısını ve ile yapılan gizli ortaklığı gün yüzüne çıkardığı için partiden ihraç edilen Ümit Özdağ kuruyor. “Neden bu hale geldik” diye Anadolu’yu gezeceğini söyleyen Ümit Özdağ’ın partisinde 2 milletvekili de olacak. İşte detaylar…

    takvim.com.tr

    Meral Akşener'le birlikte İYİ Parti'yi kuran Ümit Özdağ, İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ bağlantısını deşifre etmiş, bunun üzerine de partisinden ihraç edilmişti.

    Kurucusu olduğu partiden ihraç edilen Ümit Özdağ, partisinin Disiplin Kurulu kararını yargıya taşıyacağını bildirdi. Özdağ, karara şaşırmadığını, ihracı beklediğini söylemişti.

    Özdağ'ın İYİ Parti'den ihracının ardından Akşener'e karşı İYİ Parti liderliğine aday olup olmayacağı konuşulurken Ankara kulislerini hareketlendiren bir iddia ortaya atıldı.

    Ankara kulislerinde partide FETÖ bağlantısı olan kişiyi açıklayan ve HDP ortaklığından rahatsız olan Ümit Özdağ'ın yeni bir parti kuracağının kesinleştiği konuşuluyor. Partide 2 milletvekilinin de olacağı iddialar arasındayken son dakika bir değişiklik olmazsa ilerleyen günlerde yeni parti açıklamasının yapılacağı konuşuluyor.

    ÜMİT ÖZDAĞ SİNYAL VERMİŞTİ
    Partiden ihracının hemen ardından merak edilen soruları yanıtlayan Özdağ Akşener'e karşı İYİ Parti liderliğine aday olmayacağını da söylemişti. Özdağ, "Neden bu hale geldik, bunun için çıkacağım Anadolu'ya" demişti.

    NE OLMUŞTU?
    Ümit Özdağ'ın, katıldığı bir televizyon programında İstanbul İl Başkanı Kavuncu'nun "FETÖ'cü" olduğu yönündeki iddialarının ardından Kavuncu, Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Daha sonra parti teşkilatları, Özdağ'ın beyanlarının gerçek dışı ve iftira olduğunun belirtildiği dilekçeleri genel merkeze ileterek Özdağ'ın partiden ihraç edilmesini istemişti.

    Genel Başkan Meral Akşener ise teşkilatlardan gelen başvuru ve talepleri değerlendirerek Özdağ'ın Disiplin Kurulu'na sevkine karar vermişti.Bu gelişmenin ardından Özdağ'a ilişkin dosyayı görüşen Kurul, Özdağ'ın iddiaları ve açıklamalarıyla ilgili savunmasının alınması kararını vermişti ve Ümait Özdağ yazılı savunmasını iletmişti.

    CHP'DEN AYRILAN MUSTAFA SARIGÜL DE YENİ PARTİ KURDUĞUNU AÇIKLADI
    CHP'den ayrılmasının ardından Türkiye Değişim Hareketi'ni başlatan Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün partisini duyurmaya hazırlanıyor.

    REKLAM FİLMİ HAZIR
    Türkiye Değişim Hareketi'nin reklam filmi de vatandaşların beğenisine sunulacak. Filmde, "Çare geliyor. Değişim başlıyor. Çare değişimde!" ifadeleri yer alıyor.
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