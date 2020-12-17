ÜMİT ÖZDAĞ SİNYAL VERMİŞTİ

Partiden ihracının hemen ardından merak edilen soruları yanıtlayan Özdağ Akşener'e karşı İYİ Parti liderliğine aday olmayacağını da söylemişti. Özdağ, "Neden bu hale geldik, bunun için çıkacağım Anadolu'ya" demişti.

NE OLMUŞTU?

Ümit Özdağ'ın, katıldığı bir televizyon programında İstanbul İl Başkanı Kavuncu'nun "FETÖ'cü" olduğu yönündeki iddialarının ardından Kavuncu, Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Daha sonra parti teşkilatları, Özdağ'ın beyanlarının gerçek dışı ve iftira olduğunun belirtildiği dilekçeleri genel merkeze ileterek Özdağ'ın partiden ihraç edilmesini istemişti.

Genel Başkan Meral Akşener ise teşkilatlardan gelen başvuru ve talepleri değerlendirerek Özdağ'ın Disiplin Kurulu'na sevkine karar vermişti.Bu gelişmenin ardından Özdağ'a ilişkin dosyayı görüşen Kurul, Özdağ'ın iddiaları ve açıklamalarıyla ilgili savunmasının alınması kararını vermişti ve Ümait Özdağ yazılı savunmasını iletmişti.