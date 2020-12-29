KORKMAZ HAKKINDAKİ İDDİALAR

Suçlarını itiraf eden ve mahkum olan Kingston kardeşlerin ABD Hazinesini dolandırarak elde ettiği yarım milyar dolar civarındaki teşviklerin en az 134 milyon dolarının Türkiye'ye gönderildiği, bu parayla 2014 ile 2018 yılları arasında Sezgin Baran Korkmaz'ın kontrolünde ilaç, inşaat ve teknoloji başta olmak üzere birçok farklı yatırımlar yapıldığı ve şirketler alındığı iddia edilmişti.