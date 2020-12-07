ÇELİK: "İYİ PARTİ'NİN ADAYI BELLİ, LİDERİMİZ MERAL AKŞENER"

Ahmet Çelik, Gürsel Tekin'in, "CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı hazır.. Buna emin olun. Ama bu sadece bizim kendi partimiz içinde, partimizin mutfağında hepimizin kabul ettiği bir isim" açıklamasına cevap verdi.

TEKİN: "CUMHURBAŞKANI ADAYI HAZIR.. BİZİM KENDİ PARTİMİZ İÇİNDE, HEPİMİZİN KABUL ETTİĞİ BİR ADAY"

Gürsel Tekin, cumhurbaşkanlığı seçimi için partilerinde kimin aday gösterileceğinin belli olduğunu iddia etti.