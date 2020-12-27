

İYİ PARTİ DEMİRTAŞ'I MI SAVUNUYOR?

Yıldırım, "Ama şu vardır, Meral Akşener, bir arayışın içeresinde… İkinci kez "masa" kurmaya kalktı. Niye? Çünkü sıkıntıya girdi. Bir tarafta HDP ile olan Millet İttifakı ile olan münasebetleri, bir çıkmaza doğru gidiyor. Kendi tabanından çok ciddi sıkıntı var. İYİ Parti'nin yetkilileri AİHM'in (Selahattin Demirtaş) kararını saygıyla karşıladıklarını ve uygulanması gerektiğini ilan ettiler. Hanımefendi (Meral Akşener) de bir kahvaltıya davet etti. Bu siyaset İYİ Parti'yi bitirmeye doğru gidiyor. Bunu isteyerek de yapmıyorlar. Ama sıkıntıya düştüler." yorumunu yaptı.