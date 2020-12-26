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    • 26.12.2020 16:39
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    SON DAKİKA: Eski Eş Genel Başkanı 'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

    Son dakika haberi: 2014 tarhilerinde Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski Eş Genel Başkanı 'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddildi.

    AA
    Demirtaş hakkında karar çıktı

    Selahattin Demirtaş'ın avukatları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararını gerekçe göstererek Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu bulunan müvekkillerinin tahliyesi için başvuruda bulundu.

    Başvuruyu değerlendiren Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği, şüphelinin hukuki durumunda bir değişiklik bulunmadığına kanaat getirerek tahliye talebini reddetti ve Demirtaş'ın tutukluluğunun devamına hükmetti.

    Mahkeme kararında, şüphelinin müdafilerinin tahliye talepli dilekçenin ekine AİHM'nin 22.12.2020 tarihli kararının İngilizce suretini koydukları belirtilerek,

    "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca mezkur kararın Türkçe tercümesinin dosyaya gönderilmesi için Adalet Bakanlığına müzekkere yazılmış olup henüz cevabın gelmediği anlaşılmıştır.

    Şüpheli müdafileri tarafından ekte sunulan kararın tercüme metninin bulunmadığı, bu haliyle AİHM'nin kararının hangi başvuruya istinaden hangi suçlara yönelik, hangi kapsamda olduğu bilinemediğinden söz konusu kararın hukuken denetime elverişli olmadığı anlaşılmıştır."

    ifadesine yer verildi.
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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi