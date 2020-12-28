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    • 28.12.2020 09:02
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    Bu kadarına da pes dedirten olay! Kiraladıkları otomobilleri satıp…

    İzmir’de bir çete, kiraladıkları otomobilleri aynı model ancak ağır hasarlı araçların plaka ve şase numaralarını takarak sattı. Takip sistemiyle buldukları araçları yedek anahtarla çalarak şirkete iade eden çete çökertildi.

    Sabah

    İzmir'de, çalıntı ve şase numarası değiştirilmiş araçlara yönelik saha ve istihbarat çalışması yapan Asayiş Şubesi Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, insanları şeytanın bile aklına gelmeyecek yöntemle dolandıran oto hırsızlık çetesini ortaya çıkardı.

    Önce ağır hasarlı araçları satın alan çetenin, aynı marka ve otomobilleri kiralayıp, ağır hasarlı araçların şase ve plakalarını taktıkları, ve tamir edilmiş gibi göstererek sattıkları tespit edildi.

    Şase numarasını değiştirdikleri araçları satmadan önce yedek anahtar çıkaran çetenin, satıştan bir süre sonra, üzerine taktıkları araç takip sistemiyle yerini belirleyip, yedek anahtarla çaldıkları anlaşıldı.

    Yeniden kendi şase numaralarını taktıkları bu araçları kiraladıkları şirketlere iade ettikleri de tespit edildi. Teknik çalışmalar neticesinde şüpheli şahısların toplam 6 farklı aracı şase numarasını değiştirip sattıkları belirlendi.

    4 KİŞİ TUTUKLANDI
    Kimlikleri ve adresleri tespit edilen 9 çete üyesi, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonla "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından gözaltına aldı.

    Çete üyelerine ait adreslerde yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 12 mermi, bir pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait 16 fişek, bir kurusıkı tabanca, bir bıçak, 2 araca ait 4 çalıntı plaka, 2 sahte plaka, 2 şase numarası değiştirilmiş sahte plakalı lüks araç ele geçirildi.

    9 çete üyesi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 5 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalırken, 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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    Haberler Güncel Bu kadarına da pes dedirten olay! Kiraladıkları otomobilleri satıp…