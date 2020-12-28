Bu kadarına da pes dedirten olay! Kiraladıkları otomobilleri satıp…

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Kimlikleri ve adresleri tespit edilen 9 çete üyesi, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonla "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından gözaltına aldı.

Çete üyelerine ait adreslerde yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 12 mermi, bir pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait 16 fişek, bir kurusıkı tabanca, bir bıçak, 2 araca ait 4 çalıntı plaka, 2 sahte plaka, 2 şase numarası değiştirilmiş sahte plakalı lüks araç ele geçirildi.

9 çete üyesi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 5 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalırken, 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.