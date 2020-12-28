Kocaeli su kesintisi ne zaman başlayacak? İSU Kocaeli su kesintisi hangi ilçelerde?

Kocaeli su kesintisi ne zaman hangi ilçelerde? İSU Kocaeli su kesintisi duyurusu yayınlandı. 48 saati bulacak kesinti nedeniyle il genelinde binlerce kişi susuz kalacak. Vatandaşlar şimdiden önlem alırken kesintinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, Kocaeli su kesintisi ne zaman? Kocaeli sular ne zaman gelecek? Kocaeli su kesintisi hangi ilçelerde? İşte yanıtı!