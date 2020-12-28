Kocaeli su kesintisi ne zaman başlayacak? İSU Kocaeli su kesintisi hangi ilçelerde?

Kocaeli su kesintisi ne zaman hangi ilçelerde? İSU Kocaeli su kesintisi duyurusu yayınlandı. 48 saati bulacak kesinti nedeniyle il genelinde binlerce kişi susuz kalacak. Vatandaşlar şimdiden önlem alırken kesintinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, Kocaeli su kesintisi ne zaman? Kocaeli sular ne zaman gelecek? Kocaeli su kesintisi hangi ilçelerde? İşte yanıtı!
KOCAELİ SU KESİNTİSİ NE ZAMAN?
28 Aralık Pazartesi günü saat 23.00 ile 30 Aralık Çarşamba saat 23:00 arası Kocaeli'de su kesintisi yaşanacak. İzmit, Kartepe, Başiskele, Gölcük ve Karamürsel ilçelerinde kesinti 16 saat olacak.
KOCAELİ SULAR NE ZAMAN GELECEK?
İzmit, Kartepe, Başiskele, Gölcük, Karamürsel 16 saat 29 Aralık Salı Saat 15:00
Derince 20 saat 29 Aralık Salı Saat 19:00
Körfez 30 saat 30 Aralık Çarşamba Saat 05:00
Körfez Kirazlıyalı-Dilovası arası 38 saat 30 Aralık Çarşamba Saat 13:00
Dilovası 38 saat 30 Aralık Çarşamba Saat 13:00
Gebze, Darıca, Çayırova 48 saat 30 Aralık Çarşamba Saat 23:00