"BİR CUMA GÜNÜ ÇIKIP BİZE DESTEK OLUN"

"Devlet eski devlet değil. Türkiye'de ne asker ne de para biter. Bunu herkes aklına koysun." diyen Begtaş, "HDP ne istediğini bilmiyor, sana vekil verdik. Neden yapmadın görevini? Diyarbakır halkı uyan! Bizi HDP bitirecek. Bugün, İzmir, Hakkari de evlatları için aileler eyleme başladı. 81 ildeki analara-babalara sesleniyorum bir cuma günü çıkıp bize destek olun" dedi. "HDP bana evlat acısı verdi, asla onları affetmeyeceğim" diyen baba Begtaş, kendilerine destek olmayan CHP'yi de affetmeyeceğini ifade etti.





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