Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 23.12.2020 18:48
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.12.2020 19:54
    ABONE OL

    Hidrokarbon avcısı gemimiz Limanı'ndan ayrılarak 'in derinliklerine yol aldı

    , D ve Avrupa'nın engelleme girişimlerine rağmen ile 'deki kara sularımızda hidrokarbon arayışına devam ediyor. gemisi Oruç Reis, Doğu Akdeniz'deki çalışmalarına devam etmek üzere Limanı'ndan ayrıldı.

    AA
    O hidrokarbon bulunacak! Oruç Reis tekrar sahnede

    Demre sahasındaki iki boyutlu (2B) sismik araştırmalarını tamamlayarak 30 Kasım'da Antalya Limanı'na dönen geminin bakımları ve yakıt ikmali gerçekleştirildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Doğu Akdeniz'de çalışma yürüteceği alan için 15 Haziran 2021'e kadar sürecek yeni Navtex (denizcilere duyuru) ilanının ardından, Oruç Reis sismik araştırma gemisi Antalya Limanı'ndan ayrıldı.

    Oruç Reis'e bölgedeki çalışmalarında eşlik edecek "Ataman" ve "Cengizhan" isimli gemiler de limandan hareket etti.

    Oruç Reis'in limandan ayrılışı görüntülendi.

    Oruç Reis'in daha önce 29 Kasım 2020'ye kadar bölgede çalışma yapacağı ilan edilmiş, Demre sahasındaki çalışmaların ardından gemi 30 Kasım'da Antalya'ya dönmüştü.

    Sismik araştırma gemisi doğal kaynak aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmaları gerçekleştirebiliyor.

    Dünyadaki tam donanımlı ve çok amaçlı ender araştırma gemilerinden biri olan Oruç Reis'te, 2 ve 3 boyutlu sismik, gravite, manyetik jeofizik araştırmaları yapılabiliyor. Gemi, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15 bin metre derinliğe kadar 2 boyutlu sismik operasyonları gerçekleştirebiliyor.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Hidrokarbon avcısı Oruç Reis gemimiz Antalya Limanı'ndan ayrılarak Doğu Akdeniz'in derinliklerine yol aldı