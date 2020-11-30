Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 30.11.2020 10:15
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.11.2020 10:22
    ABONE OL

    SON DAKİKA: Bakanlık duyurdu: Oruç Reis 'na döndü!

    Son dakika haberine göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, "Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz, 10 Ağustos’ta başladığı Demre sahasındaki iki boyutlu (2B) sismik araştırmalarını tamamladı. 10.955 km 2B sismik veri toplayan gemimiz, ’na döndü." açıklamasında bulundu.

    Bakanlık duyurdu: Oruç Reis döndü!

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Demre sahasındaki araştırmalarına 10 Ağustos'ta başlayan Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin 'na döndüğünü bildirdi.




    Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz, 10 Ağustos'ta başladığı Demre sahasındaki iki boyutlu (2B) sismik araştırmalarını tamamladı. 10.955 km 2B sismik veri toplayan gemimiz, Antalya Limanı'na döndü." ifadelerine yer verildi.






    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel SON DAKİKA: Bakanlık duyurdu: Oruç Reis Antalya Limanı'na döndü!