Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Demre sahasındaki araştırmalarına 10 Ağustos'ta başlayan Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin Antalya Lİmanı'na döndüğünü bildirdi.









Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz, 10 Ağustos'ta başladığı Demre sahasındaki iki boyutlu (2B) sismik araştırmalarını tamamladı. 10.955 km 2B sismik veri toplayan gemimiz, Antalya Limanı'na döndü." ifadelerine yer verildi.







Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz, 10 Ağustos'ta başladığı Demre sahasındaki iki boyutlu (2B) sismik araştırmalarını tamamladı. 10.955 km 2B sismik veri toplayan gemimiz, Antalya Limanı'na döndü. pic.twitter.com/8WWhcLQ16s — Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (@TCEnerji) November 30, 2020