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    • 17.12.2020 13:46
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    Son dakika: yeni görev bekliyor

    Limanı'nda, bir süre ikmal ve bakım için demirli kalan, birkaç gün önce ise Antalya açıklarına demirlenen gemisi '' için yeni görev bekleniyor.

    AA
    Oruç Reis yeni görev bekliyor

    gemisi '', 'ın sorumluluk sahasında duyurusu ilan etmesinin ardından Türkiye'nin daha önce ilan ettiği NAVTEX duyuruları kapsamında 'de farklı zamanlarda göreve çıktı.

    Görev bitiminde ikmal ve bakım için Limanı'na demirlenen, aralıklarla bakımı yapılan ve cihazları test edilen 'Oruç Reis', daha sonra Antalya açıklarında demirlendi.

    Göreve başladığı 10 Ağustos'tan bu yana Akdeniz'de 3 bin 500 kilometrelik alanda sismik arama yapan 'Oruç Reis'in yakınlarında ise botu ile bekleniyor.

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    Haberler Güncel Son dakika: Oruç Reis yeni görev bekliyor