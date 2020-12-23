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    • 23.12.2020 19:29
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    Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden İstanbul İl Başkanlığı açıklaması: Ruhsatsız işlem yapıldığı için bina mühürlenmiştir

    İl Başkanlığı'nın kiraladığı binada izin alınmadan tadilat yapmasına Çevre ve 'dur' dedi. 'nden yapılan açıklamada, "Denetim sonucunda ilgili kurumlardan onaylatılmış proje ve tadilat ruhsatı olmaksızın tadilat ve tamirat işlemi yapıldığı gerekçesiyle bina mühürlenmiştir" ifadelerine yer verildi.

    Sabah
    CHP'nin hukuksuz tadilatına 'dur' denildi!

    "Kaçak yapılaşmayla mücadele ediyorum" diyerek evlerin gizlice fotoğrafını çektiren CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu "kaçak tadilat" yaptığı ortaya çıktı.

    BAKANLIK 'DUR' DEDİ
    CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın satın aldığı yeni binasında imar yönetmeliğine aykırı biçimde tadilat yapmaya çalıştığı, yapılan şikayet sonrası işlem başlatıldığı öğrenildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın izinsiz yapılaşma ile ilgili 'mühürleme kararı' çıkarttığı bildirildi.

    İSTANBUL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA
    İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü; CHP İstanbul İl Başkanlığı'na ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada; "Denetim sonucunda ilgili kurumlardan onaylatılmış proje ve tadilat ruhsatı olmaksızın tadilat ve tamirat işlemi yapıldığı gerekçesiyle bina mühürlenmiştir" denildi.

    "TADİLAT RUHSATI OLMAKSIZIN TADİLAT VE TAMİRAT İŞLEMİ YAPILDIĞI GEREKÇESİYLE BİNA MÜHÜRLENMİŞTİR"
    İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün açıklaması şöyle:
    "İstanbul'un Sarıyer İlçesi Ayazağa Mahallesi'nde 7752 ada 2 no'lu parselde yer alan ve Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı mülkiyetindeki yapının bazı bölümlerinde ofis olarak kullanmak amacıyla ruhsatsız tadilat ve tamirat yapıldığına yönelik site yönetimince şikayette bulunulmuştur."

    "İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince şikayete konu binada 3194 sayılı İmar Kanununun ilgili maddesi gereğince denetim yapılmıştır. Denetim sonucunda ilgili kurumlardan onaylatılmış proje ve tadilat ruhsatı olmaksızın tadilat ve tamirat işlemi yapıldığı gerekçesiyle bina mühürlenmiştir."

    "Şikayete konu basit tamir tadil kapsamını aşan ve projeye aykırı kısımların projesine uygun hale getirilmesi ya da ilgili mevzuata uygun şekilde tadilat projeleri düzenlenmesi halinde İmar Kanunu kapsamında mühürleme tutanağına ilişkin gerekli işlemler Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzce gerçekleştirilecektir."

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    Haberler Güncel İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden CHP İstanbul İl Başkanlığı açıklaması: Ruhsatsız işlem yapıldığı için bina mühürlenmiştir