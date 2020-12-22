Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 22.12.2020 21:13
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.12.2020 21:21
    ABONE OL

    Son dakika: gemisi için yeni NAVTEX: 'deki çalışma süresi uzatıldı

    gemisinin 'de çalışma yürüteceği alan için 15 Haziran 2021'e kadar sürecek yeni Navtex (denizcilere duyuru) ilan edildi.



    Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Doğu Akdeniz'de yürüteceği çalışmalar için NAVTEX ilan edildi.



    İlana göre, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin süresi 21 Haziran 2021'e uzatılan Doğu Akdeniz'deki çalışmalarına, Ataman ve Cengizhan isimli gemiler eşlik etmeyi sürdürecek.



    Oruç Reis'in daha önce 29 Kasım 2020'ye kadar bölgede çalışma yapacağı ilan edilmişti.



    ORUÇ REİS'İN ÖZELLİKLERİ
    Oruç Reis sismik araştırma gemisi, doğal kaynak aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmaları gerçekleştirebiliyor.



    Dünyadaki tam donanımlı ve çok amaçlı ender araştırma gemilerinden biri olan Oruç Reis'te, 2 ve 3 boyutlu sismik, gravite, manyetik jeofizik araştırmaları yapılabiliyor. Gemi, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15 bin metre derinliğe kadar iki boyutlu sismik operasyonları gerçekleştirebiliyor.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Son dakika: Oruç Reis sismik araştırma gemisi için yeni NAVTEX: Doğu Akdeniz'deki çalışma süresi uzatıldı