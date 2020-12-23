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    • 23.12.2020 19:10
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    dakika: duyurdu! 7 'lı terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

    7 'lı teröristin daha ikna yoluyla terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. Böylelikle 1 Ocak'tan bugüne kadar teslim olan örgüt mensubu sayısı 241'e yükseldi.

    7 PKK'lı terörist daha teslim oldu

    , ikna çalışmaları neticesinde, 'dan kaçan 7 teröristin daha teslim olduğunu açıkladı.

    HAİN TERÖR ÖRGÜTÜ ERİYOR
    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Terör örgütü PKK'da çözülme hız kazandı, 7 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 7 terör örgütü mensubu daha ülkemize giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu" denildi.

    241'E YÜKSELDİ
    Teslim olan örgüt mensuplarının 2013 ve 2018 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Türkiye, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttüklerinin tespit edilği belirtilen açıklamada, "Yürütülen ikna çalışmaları ucunda; 1 Ocak'tan bugüne kadar teslim olan örgüt mensubu sayısı 241'e yükseldi" denildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! 7 PKK'lı terörist daha ikna yoluyla teslim oldu