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    • 11.12.2020 04:17
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    Son dakika: 'ın talepleri kul görmedi: AB 'nde 'ye 'yaptırım' kararı çıkmadı

    Son dakika heri... Avrupa Birliği (AB) 'nde 'ye yaptırım kararı çıkmadı. 'deki zirvede 'ın ağır yaptırım talepleri kabul görmedi. Zirvenin sonuç bildirgesinde "Avrupa Birliği Türkiye ile diyaloğa fırsat tanımak istiyor" ifadelerine yer verildi.

    AB Zirvesi'nde Türkiye'ye yaptırım çıkmadı

    'deki Avrupa Birliği nden eli boş döndü. Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin ele alındığı zirveden, 'ye yaptırım kararı çıkmadı.

    Yaptırıma ilişkin görüşmeler 2021'in Mart ayına ertelendi.

    Bildirgede, "Avrupa Birliği, Türkiye ve Akdeniz'deki durumla ilgili konularda D ile koordinasyon sağlamaya çalışacak" ifadesi kullanıldı.

    Bildirgede, Türkiye'nin eylemlerine devam etmesi halinde ek tedbirlerin uygulanacağı ifade edildi.

    Yunanistan, Türkiye'ye silah ambargosu, AB fonlarının askıya alınması gibi sert yaptırımlar uygulanmasını talep ediyordu.

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    Haberler Güncel Son dakika: Yunanistan'ın talepleri kabul görmedi: AB Liderler Zirvesi'nde Türkiye'ye 'yaptırım' kararı çıkmadı