CHP'de birbiri ardına taciz ve tecavüz skandalları patlarken, parti yönetiminin konuyla ilgili ölüm sessizliği tepki çekmeye devam ediyor. Teşkilatlarda olan skandallara sessiz kalan isimlerden olan CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, şiddet ve kadın mağduriyetine yönelik yeni bir proje hayata geçirdiklerini açıkladı. Nazlıaka, "YaşamHak" adını verdiği proje ile Türkiye'nin şiddet haritasını çıkaracaklarını belirtirken, sosyal medyada CHP Kadın Kolları Genel Başkanı'nın açıklamaları tepki çekti. Nazlıaka'ya "Haritayı çıkarmaya CHP'den başla" şeklinde eleştiri yöneltildi.
KILIÇDAROĞLU DA TEPKİ ÇEKMİŞTİ
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu skandalları örtbas etmekle ve mağdur kadınlara psikolojik şiddet uygulamakla suçlanırken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise durum karşısında adeta üç maymunu oynadı. Taciz ve tecavüz skandallarına en ufak bir ses çıkarmayan Kılıçdaroğlu'na sosyal medya üzerinden tepki yağdı. Vatandaşlar, "Tecavüzleri Örtme Kemal" etiketiyle CHP'deki skandallara ilişkin paylaşım yaparken Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.
İŞTE CHP'NİN TACİZ TECAVÜZ HARİTASI
ÜMRANİYE
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunan 20 yaşında D.A, eski Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı G.Ö.A'dan kendisine tacizde bulunduğu gerekçesiyle şikayetçi oldu.
D.A'nın şikayeti üzerine G.Ö.A hakkında "cinsel saldırı" suçundan soruşturma başlatıldı.
AVCILAR
CHP Avcılar eski üyesi Özlem Hanelçi, İstanbul İl Başkan Yardımcılarının kendisine ahlaksız teklifte bulunduğunu söyledi.
CHP'de parti misyonunu bilmeyen kişilerin görev yaptığını belirten Hanelçi, olayın örtbas edildiğini ve oradaki kişiler tarafından tehdit edildiğini söyledi.