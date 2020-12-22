CHP'de birbiri ardına taciz ve tecavüz skandalları patlarken, parti yönetiminin konuyla ilgili ölüm sessizliği tepki çekmeye devam ediyor. Teşkilatlarda olan skandallara sessiz kalan isimlerden olan CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, şiddet ve kadın mağduriyetine yönelik yeni bir proje hayata geçirdiklerini açıkladı. Nazlıaka, "YaşamHak" adını verdiği proje ile Türkiye'nin şiddet haritasını çıkaracaklarını belirtirken, sosyal medyada CHP Kadın Kolları Genel Başkanı'nın açıklamaları tepki çekti. Nazlıaka'ya "Haritayı çıkarmaya CHP'den başla" şeklinde eleştiri yöneltildi.