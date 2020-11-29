Mağdur Z.Y. ifadesinde, "Umut Karagöz benim çalıştığım cafeden arkadaşım olur, kendisi ile 1,5 ay kadar çalıştık sonra işten ayrıldı. Tahminen 40'lı yaşlardadır. Hiçbir zaman duygusal yakınlığımız olmadı. Son olaydan önce bir kalabalık arkadaş ortamında görüştük. 20 Kasım Cuma günü akşam saatlerinde çalıştığım cafeye motorla gelerek akşam Maltepe'de bir cafede buluşmayı teklif etti. Aynı cafede müzisyen olan Ö** r isimli arkadaşıma beraber gidelim mi dedim ve kabul etti. Umut Karagöz ile beraber yürüyerek saat 20.00 sularında cafeye gittik." dedi.

PANTOLONUMU AŞAĞI İNDİRDİ