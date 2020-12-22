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    • 22.12.2020 16:48
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    Son dakika: Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan "çıplak arama" yalanına soruşturma

    Cumhuriyet Başsavcılığı: Bazı basın yayın kuruluşlarında ve polis merkezleri ve cezaevlerinde çıplak olarak arama yapıldığını iddia eden kişilerin, silahlı terör örgütünün ve Anayasal düzenine yönelik hedeflerini meşru göstermek ve bu hedef lehine kamuoyu oluşturmak amacıyla kasıtlı olarak paylaşımlarda bulunduğu şüphesini destekleyen emarelerin tespit edilmesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca re’sen soruşturma başlatılmıştır.

    DHA
    Çıplak arama yalanına soruşturma
    Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada "Bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medyada polis merkezleri ve cezaevlerinde çıplak olarak arama yapıldığını iddia eden kişilerin, FETÖ silahlı terör örgütünün Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Anayasal düzenine yönelik hedeflerini meşru göstermek ve bu hedef lehine kamuoyu oluşturmak amacıyla kasıtlı olarak paylaşımlarda bulunduğu şüphesini destekleyen emarelerin tespit edilmesi üzerine re'sen soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan "çıplak arama" yalanına soruşturma