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    • 16.12.2020 15:28
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    sahalara iniyor! Sarıgül'ün yeni sinin ismi ve logosu belli oldu

    'den ayrılan Şişli eski Belediye Başkanı ’ün kurucusu olduğu ’nin siyasi bir ye dönüşmesine artık saatler kaldı. haberine göre Mustafa Sarıgül, yarın saat 10.00’da İstanbul Gayrettepe’de yapacağı basın açıklaması ile Türk siyasetine ‘merhaba’ diyecek. Türkiye Değişim Hareketi’nin reklam filmi de vatandaşların beğenisine sunulacak. Filmde, “Çare geliyor. Değişim başlıyor. Çare değişimde!”  ifadeleri yer alıyor.

    Sabah
    Sarıgül resmen sahalara iniyor!

    Siyaset kulisleri, son zamanların en hareketli dakikalarına şahitlik yapıyor. CHP'den ayrılmasının ardından Türkiye Değişim Hareketi'ni başlatan Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün partisinin kuruluşu için başlatılan geri sayım bitiyor.

    Mustafa Sarıgül, yarın 10.00'da yapacağı basın açıklaması ile partisinin tüm detaylarını anlatacak.


    A TAKIMI YALNIZ BIRAKMAYACAK
    Gayrettepe The Point Hotel'de düzenlenecek toplantıda; partinin ismi, kurumsal kimliği, logosu ve parti müziği kamuoyu ile paylaşılacak.

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleşmesi planlanan toplantıya, 80 civarında kurucu ve teşkilat mensubunun katılması bekleniyor.


    REKLAM FİLMİ HAZIR
    Türkiye Değişim Hareketi'nin reklam filmi de vatandaşların beğenisine sunulacak. Filmde, "Çare geliyor. Değişim başlıyor. Çare değişimde!" ifadeleri yer alıyor.

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