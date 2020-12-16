



BAŞKAN ARAS 'KONUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise "Veterinerlik işlerinde çalışan bir personel, iki başkan yardımcımıza ölüm tehditleri ve bir saldırıda bulunmuş. Bıçakla saldırmış. Biz şimdi gereken tetkikleri yapıyoruz. Emniyet ve savcılığımız devreye girdi. Kendisini de şu an yakaladı.

Tabi ki sonuna kadar arkadaşlarımızın arkasındayız. Bu şekilde şiddetle hiçbir yere varılmayacağını herkesin bilmesi lazım. Ama çok ucuz atlatılmış bir konu. Çünkü gerçekten çok hazırlıklı ve taammüden arkadaşlarımıza zarar vermeye gelmiş. Boğuşma yaşanmış, dışarı çıkarmaya çalışmışlar. Ancak Allah'a şükür ağır yaralı yok. Olayın ardından kaçmış. Daha sonra elindeki bıçağı atıp, gelmiş. Emniyet güçlerimiz şu anda konuyu inceliyor. Sonuna kadar bu konunun takipçisi olacağız. Hiçbir arkadaşımızın kılına zarar gelsin istemeyiz. Bunun için sayın savcımızla, başsavcımızla biraz önce görüşme yaptık. O da gerekli ilgi ve alakayı olay için gösterecek" dedi.