



'20'DEN FAZLA VEKİLLE GÖRÜŞTÜ' İDDİASI

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, TDH'nin A takımında da yer alan Sarıgül'e yakın isimlerin, yeni kurulacak partiye katılmaları için 20'den fazla CHP'li milletvekili ile ayrı ayrı görüştüğü iddia edildi. Sarıgül'ün ekibinin bu görüşmelerdeki "Bize katıl" teklifine, bazı milletvekillerinin "olur" dediği ve CHP'den istifa etmek için yeni partinin kurulmasını beklediği de ileri sürüldü.