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    • 09.12.2020 15:21
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    'den 'deki taciz rezaletine tepki

    Son dakika haberi... () Lideri , ’deki taciz iddialarına ilişkin ''Biz hiçbir zaman böyle olayların olmasını arzu etmeyiz. Türkiye Değişim Hareketi olarak hiçbir nin içişleri ile meşgul değiliz. Türkiye'de şu anda iktidar yorgun, muhalefetin si ve heyecanı bitmiştir. " dedi.

    İHA
    CHP'deki taciz rezaletine tepki

    Geçtiğimiz hafta parti kurucuları ve il başkanları ile 'da bir araya gelerek, 20 Aralık'ta partilerinin kuruluş dilekçesini vereceklerini açıklayan () Lideri , 'da bir otelde parti kurucuları ve il başkanları ile genişletilmiş bölge toplantısına katıldı. Sarıgül, toplantıda gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Gazetecilerin Lideri 'nun cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağı iddialarına ilişkin soruları üzerine Sarıgül, "Biz Türkiye Değişim Hareketi olarak diğer siyasi parti genel başkanlarının konuşmalarını kendi takdirlerine bırakıyoruz'' diye konuştu.



    CHP'DEKİ TACİZ İDDİALARI
    CHP'deki taciz iddialarına ilişkin de Sarıgül, ''Biz hiçbir zaman böyle olayların olmasını arzu etmeyiz. Türkiye Değişim Hareketi olarak hiçbir siyasi partinin içişleri ile meşgul değiliz. Türkiye'de şu anda iktidar yorgun, muhalefetin enerjisi ve heyecanı bitmiştir. Türkiye'nin yeni bir iktidar alternatifi parti şu anda doğuyor. İnşallah biz iktidarın alternatifi olan bir parti olacağız. Amacımız da Ankara'ya kiracı olmaya gitmek değil, ev sahibi olmaya gitmek. Amacımız da Ankara'dan iktidarın mührünü teslim almak" dedi.

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    Haberler Güncel Mustafa Sarıgül'den CHP'deki taciz rezaletine tepki