20 ARALIK'TA KURULACAK

Partinin Türkiye'ye yeni bir soluk getirmek için yola çıktığını vurgulayan Sarıgül, "Partimizi barış ve güvenliği koruma, insan hakları, sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlama, fakirlikle mücadele günü olan 20 Aralık 2020 günü resmen kuruyoruz. Milletimize hayırlı ve uğurlu olsun. Bu parti; benim partim, sizin partiniz değil, Allah izin verirse 83 milyonun partisi olacak. 83 milyonu kucaklayacak. Partimizin ismini, logosunu, kurumsal kimliğini 17 Aralık 2020 günü bütün ulusumuzla paylaşacağız. Partimizin ülkemizin iç ve dış konulara getirdiği çözümleri ülkemizi bu çıkmazdan kurtaracak programımızı kuruluş günü olan 20 Aralık 2012'de umudun merkezi olan genel merkezimizde bütün umudumuz ile paylaşacağız" ifadelerini kullandı.