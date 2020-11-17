TDH Kocaeli eski İl Başkanı İş adamı Coşkun Ağaryılmaz Sarıgül'ün listesinde yer aldı. Cemiyet hayatının önemli isimlerinden ve Sarıgül'ün yardımcılığını da yapmış olan Monik İpekel yeni partide de var olacak. CHP'den ilk ayrıldığı dönemde yanında olan ve parti içinde çok tartışılan isimlerden 22. dönem CHP Milletvekili Hasan Aydın da Mustafa Sarıgül ile yeni parti için kolları sıvayanlardan.