İstanbul'da edinilen son verilere göre, şebekeye sağlanan su miktarının kaynaklarında son 10 yılda hiç olmadığı kadar düşüş gözlendi. Barajların doluluk oranlarında ise yüzde 5'leri görenler bile oldu.
Korkunç tablo hem çekilen görüntülerle hem de İSKİ'nin verilerine yansıyan rakamlardan açıkça görüldü. İşte İstanbul barajlarında son durum, doluluk oranları ve korkutan görüntüler...
İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM
İstanbul'da Istrancalar'dan Sazlıdere'ye, Alibeyköy'den Ömerli'ye birçok barajda doluluk oranları alarm veriyor. Son 3 gündür etkili olan yağmur ise barajların doluluğuna ciddi bir katkı sunmuş değil. Buna göre bugün itibarıyla İstanbul barajlarında doluluk oranı toplamda yüzde 21.83. Barajlarımızın kuruyan bölümleri ise yüzde 78'in üzerinde.
SU MİKTARINDA ÜZÜCÜ TABLO
İstanbul'a su sağlayan baraj ve göletlerimizde azami 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı 185,82 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor. Kentte, günlük ortalama 2,8 milyon metreküp su tüketiliyor.
TERKOS'TA YÜZDE 80'LİK KURAKLIK
Ayrıca, barajlar dışında İstanbul'a su sağlayan kaynaklar Yeşilçay ve Melen'den 2020 yılının ilk 11 ayında 477 milyon 745 bin metreküp su alındı.
Bu kapsamda Terkos Barajında İSKİ sitesinde yayınlanan son verilere göre doluluk oranı yüzde 22.82 olarak öne çıktı.
Terkos'ta yaklaşık yüzde 80'lik bölüm ise kuraklığa teslim olmuş durumda.
SAZLIDERE'DE MAVİ GÜNLER ÇOK UZAKTA KALDI
İSKİ verilerine göre İstanbul'da barajların doluluk oranları, yüzde 21 seviyesine kadar indi. Sazlıdere Barajı'nın son yıllarına bakıldığında ise en düşük doluluk oranının 14 Aralık 2008 yılında yüzde 17.07 ölçülürken bu rakam bugün itibariyle yüzde 5 olarak kayda geçti.
TARİHİ KALINTILAR BİLE ORTAYA ÇIKTI
İstanbul'un en büyük su kaynaklarından olan Arnavutköy, Başakşehir gibi birçok noktaya kıyısı bulunan Sazlıdere Barajı'nda çekilmenin etkisi öyle bir hale geldi ki on yıllar evvel baraj sularının altında kalan yerleşim yerleri tarihi kalıntılar ve mezarlar gibi birçok yapı günyüzüne çıkmış oldu.
ORTALAMA 67 GÜNLÜK SU KALDI
İstanbul'a bugün itibarıyla hiç yağmur yağmaması durumunda halinde yaklaşık ortalama 67 günlük suyu kaldığı görülüyor. Ancak barajların diplerinde kalan suyun kullanılamayacağı düşünüldüğünde kurak günlerin sinyalleri veriliyor.
Barajlardaki su miktarının kritik seviyelere inmesinin ardından bazı kaynaklardan sağlanan su miktarı da artış gösterse de ihtiyacın çok altında kaldı.
ORTALAMA 67 GÜNLÜK SU KALDI
İstanbul'a bugün itibarıyla hiç yağmur yağmaması durumunda halinde yaklaşık ortalama 67 günlük suyu kaldığı görülüyor. Ancak barajların diplerinde kalan suyun kullanılamayacağı düşünüldüğünde kurak günlerin sinyalleri veriliyor. Barajlardaki su miktarının kritik seviyelere inmesinin ardından bazı kaynaklardan sağlanan su miktarı da artış gösterse de ihtiyacın çok altında kaldı.
KÜÇÜKÇEKMECE'DE SON DURUM
Küçükçekmece'de son durum ise İSKİ verilerinde yer ayrılan diğer bir bilgi notu olarak öne çıktı. İşte Küçükçekmece doluluk oranında son durum
YÜZDE 16'YA KADAR DÜŞTÜ
Küçükçekmece'de İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre doluluk oranı Aralık ortası itibarıyla yüzde 16.97 olarak kaydedilirken yüzde 80'den fazlası ise kuraklık halinde
ALİBEYKÖY'DE ATIKLAR ORTAYA ÇIKTI
Alibeyköy Baraj Gölü'ndeki düşük su seviyesi de hem kayıtlara geçti hem de görüntülendi. Gölde doluluk oranının azalması, su seviyesinin düşmesiyle birlikte içerideki kirliliğin de kendini gösterdiği dikkat çekerken bazı atıkların da ortaya çıktığı ve atıklar arasında maske ile eldivenlerin de bulunduğu gözlendi.
ALİBEYKÖY BARAJI DOLULUK ORANI
Son veriler ışığında hem otlak hem de piknik alanı olarak da öne çıkan Alibeyköy Barajında doluluk oranı yüzde 20.58'lere kadar geriledi. Uzmanlar hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi ile yağışı geciken kar için tek çare dese de İstanbul yakın dönemde kar yağışı alacağa benzemiyor. O nedenle susuzluk İstanbul'un gündeminde olmaya devam edecek.
ÖMERLİ NE DURUMDA?
İstanbul'a içme suyu sağlayan barajların içerisinde Anadolu yakasının önemli büyük su kaynaklarından olan Ömerli Barajında da durum çok farklı değil. Barajda kıyıdan içeriye doğru su çekilmesi çok uzaklardan görülebilecek kadar ilerlemiş durumda.
DOLULUK YÜZDE 20'YE KADAR DÜŞTÜ
Bu kapsamda İstanbul (İSKİ) verileri Ömerli Barajının doluluk oranını yüzde 20 olarak gösterirken önemli su kaynaklarından olan bu barajda yüzde 80'lik bölüm çatlamış topraklarla kaplanmış durumda
KAR YAĞMASI ŞART
İstanbul'un susuzluk riski ile ilgili konuşan uzman isimler kar yağışının bu yıl oluşan tahribatın kapanması için olmazsa olmaz bir şart olduğunu ve kışın havaların beklenen soğukluğa ulaşarak kar düşmesini beklemek gerektiğini aktardı. Kar yağışının barajlardaki doluluk oranlarını kurak dönem öncesi verilere oldukça yaklaştırabileceği belirtiliyor.
DARLIK BARAJINDA YÜZDE 50 SEVİNDİREN TEK TABLO
Su kaynağı olarak çok büyük olmasa da yüzde 50'li rakamların göründüğü tek su kaynağı olarak İSKİ sayfasına yansıyan Darlık Barajında bu rakam korkutan tablo içerisinde adeta bir vaha gibi öne çıkıyor. Darlık barajının doluluk oranı tam olarak yüzde 50.
İstanbul'da son günlerde etkili olan yağmur yağışının ise doluluk oranlarında büyük bir oynamaya sağlamadığı belirtildi.