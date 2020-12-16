TARİHİ KALINTILAR BİLE ORTAYA ÇIKTI

İstanbul'un en büyük su kaynaklarından olan Arnavutköy, Başakşehir gibi birçok noktaya kıyısı bulunan Sazlıdere Barajı'nda çekilmenin etkisi öyle bir hale geldi ki on yıllar evvel baraj sularının altında kalan yerleşim yerleri tarihi kalıntılar ve mezarlar gibi birçok yapı günyüzüne çıkmış oldu.