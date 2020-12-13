Yeni Nesil FIRTINA (FIRTINA-2) Obüsü'nün seri üretimine geçiliyor! İşte ilk teslim tarihi...

Türk Harb-İş Sendikası Genel Başkan Danışmanı Tarkan Zengin Sakarya 1. Ana Bakım'da Yeni Nesil FIRTINA (FIRTINA-II) Obüsü'nün seri üretimine geçileceğini belirterek, "Ocak 2021'de 3 adeti teslim edilecek FIRTINA-II'den 140 adet üretilecek" dedi.
Tarkan Zengin; 15 Kasım 2012'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 244'üncü FIRTINA OBÜS'ünün gövde kaynağını yaptığını gösteren fotoğrafı da paylaştı.
Türk Harb-İş Sendikası Genel Başkan Danışmanı Tarkan Zengin, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından paylaşımda bulundu.
"OCAK 2021'DE 3 ADETİ TESLİM EDİLECEK, FIRTINA-II'DEN 140 ADET ÜRETILECEK."
Tarkan Zengin, şunları söyledi:
"Sakarya 1. Ana Bakım'da Yeni Nesil FIRTINA (FIRTINA-II) Obüsü seri üretime geçiyor. Harb-İş üyesi işçiler, subay/astsubaylar ile ASELSAN'ın geliştirdiği FIRTINA-II Obüsü, üstün donanımlarla teçhiz edildi. Ocak 2021'de 3 adeti teslim edilecek FIRTINA-II'den 140 adet üretilecek."
"2003-2016 YILLARINDA YERLİ İMKÂNLARLA 280 ADET FIRTINA OBÜSÜ ÜRETİLDİ"
"Sakarya 1. Ana Bakım'da (Tank Palet) işçilerimiz 2003-2016 yıllarında yerli imkânlarla 280 adet Fırtına Obüsü üretmişti. Fırtına'yı 4,2 Milyon dolara ürettik. Yurtdışı alım 10 milyon dolar. 15 Kasım 2012'de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 244'üncü FIRTINA OBÜS'ünün gövde kaynağını yapmıştı."
"Askeri Fabrikamızda yerli imkânlarla üretilen T-155 FIRTINA Obüsü, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı Harekatı gibi birçok operasyonda başarıyla kullanıldı. Askeri fabrikaların ve tersanelerin savunma sanayinin millileşmesinde önemli etkileri var."