Yeni Nesil FIRTINA (FIRTINA-2) Obüsü'nün seri üretimine geçiliyor! İşte ilk teslim tarihi...

"Askeri Fabrikamızda yerli imkânlarla üretilen T-155 FIRTINA Obüsü, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı Harekatı gibi birçok operasyonda başarıyla kullanıldı. Askeri fabrikaların ve tersanelerin savunma sanayinin millileşmesinde önemli etkileri var."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN