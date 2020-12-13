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    • 14.12.2020 03:31
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    SON DAKİKA: 'de gece yarısı facia! sularına kapılan araçtaki 2 kişi kayboldu

    SON DAKİKA haberine göre, 'de her geçen dakika etkisini artırırken üzücü bir olay yaşandı. sularına kapılan araçtaki 2 kişi kayboldu. 2 kişiyi arama çalışmaları sabah erken saatlerde başlayacak.

    İHA
    İzmir'de gece yarısı sel facia!

    Gelen SON DAKİKA haberine göre, İzmir'de şiddetli yağış her geçen dakika etkisini artırırken üzücü bir olay yaşandı.

    Menderes ilçesinde, sel sularına kapılan araçtaki 2 kişi kayboldu.

    Dereköy Mahallesi ile Görece Mahallesi arasındaki Çakallar Mevkisi'ndeki dereden geçmeye çalışan bir hafif ticari araç, yağmur nedeniyle debisi yükselen derenin sularına kapıldı.

    ARAÇTAKİ 5 KİŞİDEN 3'Ü KURTARILDI


    Aracın derede sürüklenmeye başlamasıyla birlikte araçtaki 5 kişiden 3'ü kurtulmayı başarırken, iki kişi sel sularında kayboldu.

    Araçtan kurtulanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen çok sayıda ekip arama kurtarma çalışması başlatıldı. Araç olay yerinden yaklaşık 800 metre uzaklıkta bulunurken, şartların zorlaşması üzerine ekipler aramaya ara verdi.

    POLİSLER NÖBET TUTUYOR


    İki mahalle arasında polis ekipleri de nöbet tutarak başka kişilerin dereden geçmesine engelliyor.

    Öte yandan, arama kurtarma çalışmalarının sabah erken saatlerde başlayacağı öğrenildi.
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