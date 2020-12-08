Hanelçi, "Kemal Kılıçdaroğlu'na da tacizi yazarak duyurdum ama hiçbir işlem yapılmadı. CHP'de bu tür şeylere işlem yapılmaz. Hep üstü örtülür. Beni itibarsızlaştırmaya çalıştılar. Bu yapıdan dolayı partiden istifa ettim." açıklamasında bulunmuştu.



"CANAN HANIM SENİ ARAYACAK" DEDİLER, SONRA ALAY ETTİLER!

Konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Hanelçi, "Canan hanımın buna çok üzüldüğünü, beni İl Başkanlığına davet edeceklerini söyledi. Ancak daha sonra kimse arayıp sormadı. Ben aradığımda ise cevap vermediler. En sonunda ben gittim. Ama taciz olayı, dalga konusu yapıldı ve itibarsızlaştırılmaya çalışıldım" ifadelerini kullanmıştı.