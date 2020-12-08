CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, tacizi örtbas etmekle kalmadı, bir de üstüne tacizcileri ön plana çıkarmaya başladı. Kaftancıoğlu, partide adı taciz skandalına karışan yönetici Yasin Ilgar ile bir cenaze törenine katıldı, tören sonrası tacizci Ilgar'ın da adının geçtiği bir paylaşımda bulundu.
Canan Kaftancıoğlu, paylaşımında "İl yöneticilerimiz Yasin Ilgar, Adem Ali Kargidanoğlu, Sarıyer İlçe Başkanımız Sevim Yalınkılıç ve Sarıyer Belediye Başkanımız Şükrü Genç ile birlikte hayatını kaybeden Sarıyer İmar Müdürü Mahmut Alikaya'yı Sarıyer Belediyesi Ana Hizmet Binası önünde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurladık." ifadelerine yer verdi.
NELER OLMUŞTU?
CHP'de son günlerde ortaya çıkan taciz ve tecavüz skandalı gündeme bomba gibi düşmüştü. Tecavüzcü CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz, İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yakın arkadaşı çıkmış, söz konusu olay basına yansımasın diye CHP'li üst düzey yetkililer devreye girmişti.
Tecavüz skandalının ortaya çıkmasının ardından CHP'li Barış Yarkadaş da sessiz kalamamış yönetimde örtbas etmek isteyenlere büyük tepki göstermişti.
Tüm bunlar yaşanırken Avcılar teşkilatında da taciz skandalı gün yüzüne çıkmıştı.
Önceki gün Maltepe'de bir taciz ve tecavüz girişimi ila sarsılan CHP'de Avcılar İlçe Teşkilatı eski üyesi Özlem Hanelçi 'CHP'de kadın siyasetçi olmak zor' ifadelerini kullandı. Mağdur kadın iki CHP'li yöneticinin tacizini anlatırken, durumun parti içinde hem üzerinin örtülmek istenmesi hem de alay konusu edilmesine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.
Hanelçi, "Kemal Kılıçdaroğlu'na da tacizi yazarak duyurdum ama hiçbir işlem yapılmadı. CHP'de bu tür şeylere işlem yapılmaz. Hep üstü örtülür. Beni itibarsızlaştırmaya çalıştılar. Bu yapıdan dolayı partiden istifa ettim." açıklamasında bulunmuştu.
"CANAN HANIM SENİ ARAYACAK" DEDİLER, SONRA ALAY ETTİLER!
Konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Hanelçi, "Canan hanımın buna çok üzüldüğünü, beni İl Başkanlığına davet edeceklerini söyledi. Ancak daha sonra kimse arayıp sormadı. Ben aradığımda ise cevap vermediler. En sonunda ben gittim. Ama taciz olayı, dalga konusu yapıldı ve itibarsızlaştırılmaya çalışıldım" ifadelerini kullanmıştı.
CANAN KAFTANCIOĞLU'NUN AKRABASI ÇIKMIŞTI
CHP'deki taciz ve tecavüz skandallarının ardı arkası kesilmezken iğrenç olaylara neden göz yumulduğu, örtbas edildiği de büyük dikkat çekmişti.
Konuyu köşesine taşıyan Akşam gazetesi yazarı Turgay Güler, tacizci Yasin Ilgar'ın İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun akrabası olduğunu söylemişti.
Güler, "Ama Dr. Canan Kaftancıoğlu onun çığlığına da kulaklarını tıkıyor. Dahası var! CHP İstanbul İl Yöneticisi Yasin Ilgar ve CHP eski il yöneticisi Özgür Aydın, Özlem Hanelçi isimli partili bir kadını taciz ediyor. Mağdur Özlem Hanelçi durumu Dr. Canan Kaftancıoğlu'na yazıyor. Hem de defalarca. Sonuç? Kaftancıoğlu yine tepkisiz. İşin tuhaf yanı, tacizle suçlanan Yasin Ilgar, Kaftancıoğlu'nun eşinin akrabası!" ifadelerini kullanmıştı.