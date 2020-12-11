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    • 11.12.2020 16:20
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    Son dakika: Başkan Erdoğan operasyonun sinyalini vermişti! 'de 'ye bir darbe daha

    Son dakika heri... Başkan Erdoğan, dönüşü yaptığı açıklamada “En son biliyorsunuz 300 civarında yakalandı. Yine alınmaya devam edecek” sözleriyle ’deki operasyonuna dikkat çekmişti. Gelen son dakika haberine göre haklarında gözaltı kararı verilen 295’i muvazzaf 304 şüpheliden 242’sinin gözaltına alındığı öğrenildi.

    Sabah
    Erdoğan sinyalini vermişti! FETÖ'ye bir darbe daha

    Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçtiğimiz günlerde İzmir merkezli 50 ilde 295'i muvazzaf 304 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. 'nün yapılanmasına yönelik bugüne kadar yürütülen, hedef sayısı ve nitelik açısından en geniş çaplı ve en yüksek gözaltı sayısı içeren operasyonda gözaltına alınanların sayısı 242 oldu.



    "GEREĞİNİ YAPIYORUZ"

    Başkan 'ın dönüşü gazetecilere yaptığı açıklamada İzmir'de gerçekleştirilen dev operasyonu kastederek, "Emniyet Teşkilatı içinde, Silahlı Kuvvetlerimizin içinde Jandarma Teşkilatımızın içinde ne bulursak gereğini yapıyoruz. En son biliyorsunuz 300 civarında yakalandı, alındı. Yine alınmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.



    60'I İTİRAFÇI OLDU İFADELER DEVAM EDİYOR
    İzmir Emniyeti Müdürlüğü Şube ve İzmir Jandarması görevlilerince 50 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 242 şüphelinin ifade işlemleri devam ediyor. 242 şüpheliden 60'ının etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanma talebiyle itirafçı olmak istediği öğrenildi.



    295'İ MUVAZZAF
    Gözaltı listesinde 5'i Albay, 1'i yarbay, 1'i binbaşı, 10'u yüzbaşı, 221'i astsubay, 7'si uzman çavuş olmak üzere 295'i muvazzaf toplam 304 asker bulunuyor.

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    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan operasyonun sinyalini vermişti! İzmir'de FETÖ'ye bir darbe daha